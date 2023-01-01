1 янв. 17:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии агломераций, - передает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О развитии агломераций" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".

Законы нацелены на создание правовых условий для формирования и развития агломераций, они позволят в том числе расширить полномочия местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, а также реализации бюджетных процессов, - говорится в сообщении.