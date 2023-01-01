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Вспыхнувший трансформатор энергоблока Ростовской АЭС унес жизнь человека

Вспыхнувший трансформатор энергоблока Ростовской АЭС унес жизнь человека

Минувшим вечером на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, один человек пострадал, еще один погиб, сообщает сегодня сайт "Росэнергоатома".

"В 18:30 мск на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося на плановом ремонте... В 18:42 мск оно было ликвидировано. На месте возгорания обнаружен один погибший работник и один пострадавший", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Отмечается, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет, радиационный фон в районе станции стабилен и не превышает опасных значений.

"На Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки №1,2 и 4 и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте с 1 декабря", - говорится в сообщении.

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