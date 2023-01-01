В центре Баку в ДТП погибли четыре человека

1 янв. 16:28

Сегодня дням на проспекте Гейдара Алиева в Баку столкнулись легковые автомобили Mercedes и Toyota Prius, в ДТП погибли четыре человека, сообщает МВД Азербайджана.

Авария произошла в районе стадиона "Шафа" в Низаминском районе столицы. Двигавшийся в направлении станции метро "Кероглу" Mersedes врезался в ограждение и вылетел на середину дороги. Следовавший за ним автомобиль Toyota Prius налетел на легковушку, - передает Sputnik Азербайджан.

Трое человек, пострадавших в ходе аварии, скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один умер по дороге в больницу, несмотря на все усилия врачей спасти ему жизнь. Еще один пострадавший – женщина –госпитализирована.

МВД страны проводит расследование по факту аварии.