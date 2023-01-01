Коронавирус в России взял новогоднюю паузу

1 янв. 16:15

За минувшие сутки в России существенно сократилось число новых заболевших коронавирусом - 5 038, тогда как днем ранее в стране зарегистрировали 5 527 случаев заражения, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 1 161, в Санкт-Петербурге - 728, в Подмосковье - 148. В Краснодарском крае - 30, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 23, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 803 547.

Госпитализированы за сутки 470 человек. Выздоровели за сутки 5 283 человек, с начала пандемии - 21 213 085.

Умерло за сутки 50 человек, за все время - 393 762.