Слово католикоса. Что хотел сказать Гарегин II в новогоднем обращении? 

В новогоднюю ночь с обращением к армянскому народу выступил католикос всех армян Гарегин II. Причем обращался первоиерарх, по его собственным словам, к народу "Армении, диаспоры и Карабаха". И здесь стоит акцентировать внимание на том, что под термином "Карабах" во всем мире понимают Карабахский экономический регион Азербайджана.

Так или иначе, но католикос, в частности, заявил: "Минувший год для нашего народа не обошелся без бед. Были новые жертвы и потери. Отечество по-прежнему сталкивается с проблемами безопасности. Наши границы и мирные населенные пункты находятся под прицелом врага. Наши сыны из Карабаха продолжают с неукротимым духом бороться за защиту своего права на независимую жизнь, преодолевая множество трудностей, в том числе вызванных блокировкой Лачинской дороги.

В этой сложной ситуации мы, со своим национальным потенциалом, не смогли в полной мере объединиться для укрепления Отечества и выхода из тяжелого положения. Сегодня острые геополитические противостояния, сотрясающие мир, и породившие различные духовные, социальные и экономические проблемы, также оказывают свое непосредственное влияние на происходящие в нашем регионе события и процессы".

Гарегин II попросил Всевышнего "сохранить наш народ в Армении, Карабахе и диаспоре в мире и безопасности, объединить всех в любви, и наградить возможностями реализации государственного и национального строительства".

Здесь стоит отметить, что сам католикос и в целом духовенство, играют большую роль в государственной политике Армении и обладают авторитетом, однако при Гарегине II стремление централизовать управление церковью стало причиной размолвок между Церковью и диаспорой. В конце октября минувшего года как Гарегин II, так и католикос Великого дома Киликийского Арам I, а также крупнейшая в диаспоре политическая партия АРФ "Дашнакцутюн" отказались участвовать во Всеобщем армянском саммите в Ереване. Комиссар по делам диаспоры Заре Синанян объяснил тогда, что Гарегин II не захотел принимать участие в организованном государством мероприятии "по политическим соображениям, ввиду недоброжелательного отношения со стороны правительства".

В целом же, и это явствует из новогоднего обращения, Гарегин II, властвующий в Эчмиадзине уже почти четверть века, поддерживал оккупационную политику Армении и часто нелестно, в несвойственной духовным лидерам манере, высказывался в адрес Азербайджана.

Правда, в апреле 2010 года Гарегин II побывал в Баку на встрече мировых религиозных лидеров и глав различных религиозных конфессий мира, а также встретился там с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда католикос говорил, что "у всех народов мира принципы гуманизма едины, и миссия духовных лидеров заключается в укреплении межнациональных связей в интересах всего человечества".

"Находясь в Баку, мы возносим хвалу Богу за то, что продолжаются мирные переговоры по разрешению нагорно-карабахского конфликта", - говорил католикос. И действительно через десять лет конфликт был фактически разрешен, правда, без участия армянской Церкви, что неудивительно, ведь сегодня Гарегин II вновь искажает реальность, утверждая, что армянские "мирные населенные пункты находятся под прицелом врага". А что он подразумевает под "реализацией государственного и национального строительства", воистину одному Богу известно. Не хочется думать, что речь вновь идет о "Великой Армении от моря до моря".