В Мадриде прошла акция протеста против разграбления месторождений в Карабахе

Ассоциация азербайджанцев Испании организовала мирную акцию протеста против разграбления золоторудного и медно-молибденового месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Акция прошла на площади Колумба в Мадриде.
Как пишет Report, протестующие требовали прекращения незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев.
Также они выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, которые вот уже 21-й день продолжают бесперебойную акцию протеста на Лачинской дороге.