В Мадриде прошла акция протеста против разграбления месторождений в Карабахе

1 янв. 15:58

Ассоциация азербайджанцев Испании организовала мирную акцию протеста против разграбления золоторудного и медно-молибденового месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Акция прошла на площади Колумба в Мадриде.

Как пишет Report, протестующие требовали прекращения незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев.

Также они выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, которые вот уже 21-й день продолжают бесперебойную акцию протеста на Лачинской дороге.