Хулуси Акар: Турция протягивает руку мира, но Греция усиливает напряженность

1 янв. 15:43

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил сегодня, что Анкара видит, как Афины усиливают напряженность в Эгейском море, несмотря на турецкое стремление стабилизировать отношения с Грецией.

"Хотя мы протягиваем руку мира, Греция настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые постоянно усиливают напряженность", - сказал Акар на телеканале TRT Haber.

Напомним, что греческие СМИ в последние дни сообщают о намерении Афин расширить свои территориальные воды вокруг Крита на 12 морских миль. В Анкаре неоднократно подчеркивали, что расширение территориальных вод Грецией является поводом для войны, ведь это фактически заблокирует турецкие территориальные воды.