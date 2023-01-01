"Ессентуки" и "Нарзан" появятся в Индии и Вьетнаме

1 янв. 14:58

Как сообщил сегодня гендиректор группы компаний "Холдинг Аква" Святослав Вильк, лечебно-столовые воды Кавказских Минеральных Вод, прежде всего "Ессентуки" и "Нарзан", с этого года начнут поставляться в Индию и Вьетнам.

"Мы активно расширяем географию продаж, в том числе в азиатском направлении, где стремительно развивается рынок упакованной воды. Буквально недавно нам удалось найти партнеров в Индии и Вьетнаме. Думаю, в ближайшее время начнем активные поставки и в эти страны", - приводит ТАСС слова Вилька.

Святослав Вильк обратил внимание, что в прошлом году существенно выросли продажи минеральных вод с кавказских источников в Китай.