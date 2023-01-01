Ингушетия за два года избавится от крупнейшего мусорного полигона

1 янв. 14:43

Как сообщил глава Минэкологии Ингушетии Ахметхан Шадиев, до конца 2024 года власти республики планируют рекультивировать крупнейший мусорный полигон площадью 32 га.

Данный объект будет включен в федеральный проект "Генеральная уборка". "Мы выработали алгоритм и договорились о включении рекультивации крупнейшей свалки площадью 32 га в Карабулаке в "Генеральную уборку" даже без учета финансирования на 2023 год", - приводит слова Шадиева ТАСС.

Стоимость проекта рекультивации мусорного полигона составит 1,4 млрд рублей.

Министр уточнил, что положительное заключение по проекту уже дала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.