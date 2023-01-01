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Ингушетия за два года избавится от крупнейшего мусорного полигона

Ингушетия за два года избавится от крупнейшего мусорного полигона

Как сообщил глава Минэкологии Ингушетии Ахметхан Шадиев, до конца 2024 года власти республики планируют рекультивировать крупнейший мусорный полигон площадью 32 га.

Данный объект будет включен в федеральный проект "Генеральная уборка". "Мы выработали алгоритм и договорились о включении рекультивации крупнейшей свалки площадью 32 га в Карабулаке в "Генеральную уборку" даже без учета финансирования на 2023 год", - приводит слова Шадиева ТАСС.

Стоимость проекта рекультивации мусорного полигона составит 1,4 млрд рублей.

Министр уточнил, что положительное заключение по проекту уже дала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

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