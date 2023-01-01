Ираклий Гарибашвили: 2023 год будет успешным для Грузии

1 янв. 14:14

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к гражданам с новогодними поздравлениями, заявил, что 2023 год для республики будет еще более успешным, процветающим и мирным, чем 2022 год.

"С новым видением, амбициозными, масштабными планами и проектами мы вступаем в 2023 год. Прогресс нашей общей Родины, ее стабильность, здоровье нашего народа и его социальное благополучие были и будут главной целью нашего государства", - заверил грузинских граждан Ираклий Гарибашвили.

Он пообещал, что республика справится со всеми внешними и внутренними вызовами. "Благодарность — одна из драгоценных ценностей грузин, а надежда и свобода — часть нашей идентичности, поэтому давайте с благодарностью попрощаемся с 2022 годом и встретим 2023 год с надеждой, позитивным настроем и отношением", - пожелал грузинский премьер-министр.