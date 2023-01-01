Махачкала в этом году благоустроит 30 дворов и улиц

1 янв. 13:44

Как сообщил сегодня исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, в этом году махачкалинское руководство намерена благоустроить и отремонтировать 30 дворов и улиц.

"В этом году будет отремонтировано 17 улиц по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", и 13 дворовых территорий благоустроим в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", - рассказал Газимагомедов на своем telegram-канале.

Кроме того, власти благоустроят парк культуры и отдыха имени Расула Гамзатова в Эльтавском лесу.