Китай наладил кратчайший морской путь в Иран

1 янв. 13:12

Сегодня в иранском порту Чабахар пришвартовался первый контейнеровоз из Китая, таким образом была открыта кратчайшая морская дорога для перевозки китайских товаров через Иран.

Прежде китайские контейнеровозы швартовались в Бендер-Аббасе, откуда из грузы перевозились в Чабахар на небольших кораблях для дальнейшей отправки по суше. Это добавляло 550 км и одну лишнюю операцию по перегрузке контейнеров.

Теперь же линия Китай-Чабахар позволит сэкономить перевозчикам 10 дней пути и снизить стоимость перевозки одного контейнера на $400. Власти Ирана ожидают, что этот опыт позволить усилить транзитную роль порта Чабахар, пишет IRNA.