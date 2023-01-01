"Нерушимое братство-2023" пройдет в Армении

1 янв. 12:56

Как сообщили в Минобороны России, традиционные миротворческие учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в этом году в Армении.

"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - сказано в пресс-релизе МО РФ.

Учения "Нерушимое братство" являются командно-штабными, в них задействуются миротворческие контингенты всех 6 стран ОДКБ, которые отрабатывают ведение миротворческих операцией и обеспечение режима прекращения огня.