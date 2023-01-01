Российско-турецкая зерновая сделка дала миру 16 млн т зерна

1 янв. 12:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги действия зерновой сделки с Россией в прошлом году, благодаря которой был обеспечен вывоз украинского зерна из Черного моря.

Эрдоган сообщил, что всего с 22 июля по 31 декабря на внешние рынки было поставлено 16 млн т украинской сельскохозяйственной продукции.

Большая часть из этих объемов была экспортирована Украиной в западные страны.

"Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 млн т зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира", - рассказал президент Турции в Twitter.