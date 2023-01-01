Илия II пожелал Грузии мирного будущего

1 янв. 12:24

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в новогоднем обращении к грузинским гражданам пожелал республике мирного будущего.

Он подчеркнул, что каждый народ и каждый человек сами выбирают свое будущее, и стремятся к тому, чтобы оно было мирным, пишет Спутник-Грузия.

"Новый год настал. Сегодня мы слышим слова царя Давида, пророка: "Укажи мне, Господи, путь, на который я надеюсь". Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным", - сказал Илия II.

В связи с этим он выразил надежду, что во всех странах воцарится мир, а будущее у Грузии будет исключительно мирным.