Греция провоцирует Турцию на конфликт

1 янв. 12:08

Начальник штаба ВС Греции, генерал Константинос Флорос посетила острова в Эгейском море и на востоке Средиземного моря, находящиеся в непосредственной близости от Турции, с целью осмотра расположенных там греческих позиций.

Прежде всего речь идет о Козьем острове, оккупированном Грецией 19 лет назад, где размещен большой армейский гарнизон, располагающей артиллерией и зенитными орудиями.

Посетив этот остров всего в 8 км от побережья Турции, Флорос опубликовал фото в соцсетях, где отчетливо виден турецкий город Бодрум, с подписью "Наши руки на спусковом крючке, мы наготове".

Официальная Анкара отреагировала на этот вызывающий поступок военного руководства Греции, подчеркнув, что Афины занимаются провокациями против Турции.

Напомним, что Козий остров в соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 года относится к территориальным водам Турции, а по Парижскому соглашению 1948 года является демилитаризованной территорией.