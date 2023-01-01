Москву 1 января ждет аномальное тепло

1 янв. 11:52

Москва сегодня скорее всего установит рекорд 50-летней давности по теплу 1 января. Об этом рассказал ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пишет РИА Новости, Тишковец отметил, что предыдущим рекордом были +4,2 1 января 1973 года, однако сегодня температура в Москве поднимется сразу до +6.

Причиной тому циклон, задержавшийся над Москвой – он насыщен дождевыми тучами и необычно теплым атлантическим воздухом, чей температурный фон выше нормы на 10 градусов.

"Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец.