В Грузии резко вырастут зарплаты чиновников

1 янв. 11:20

Сразу на 10% вырастут зарплаты чиновников Грузии в этом году. Повышение окладов связано с новым законом об индексации зарплат в госсекторе, вступившим в силу с 1 января.

Закон гласит, что зарплаты чиновников ежегодно вплоть до 1 января 2026 года будут увеличиваться на половину процентной разницы роста зарплат в частном секторе.

После 1 января 2026 года зарплаты чиновников будут расти еще быстрее – на полную процентную разницу роста зарплат в частном секторе. Единственное ограничение – номинальная зарплата в госсекторе не должна быть больше 90% номинальной зарплаты в частном секторе.

Как пишет Спутник-Грузия, сейчас номинальная зарплата грузинских чиновников немного превышает 2 тыс лари (около $750).