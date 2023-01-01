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Иран начнет обменивать нефть на дороги

Иран начнет обменивать нефть на дороги

Как сообщил замглавы Миндорог Ирана Шахрияр Афандизаде, Исламская Республика запускает программу "нефть в обмен на строительные проекты", в рамках которой будет по-новому торговать с иностранными компаниями.

Программа предполагает бартерный обмен: Иран поставляет нефть, а покупатель не оплачивает поставки напрямую, но инвестирует в строительные проекты в ИРИ, в первую очередь в прокладку дорожной инфраструктуры.

Таким образом Иран сможет обойти нефтяные санкции и привлечь инвестиции в развитие системы дорог. Афандизаде подчеркнул, что Тегеран заинтересован в быстром реализации дорожных проектов как приоритетных задач государства.

"Состоялись переговоры с иностранными инвесторами в этом отношении", - отметил замминистра дорог и городского развития, добавив, что первая подобная сделка может быть совершена уже в январе, пишет IRNA.

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