Пашинян обвинил Россию: "Наши союзники оставили нас в одиночестве"

1 янв. 10:48

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпочел посвятить новогоднее обращение обвинениям в адрес России и других союзников в том, что они в течение 2022 года не помогали Еревану в его стремлениях к реваншу и усилению конфронтации с Баку.

"Наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал он.

Вслед за этим Никол Пашинян поспешил объявить, что Армения нашла замену России для своих планов. "Я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе", - сообщил армянский премьер.

Также он вновь обвинил Азербайджан в блокаде Лачинской дороги, которая в течение всех трех недель мирной акции протеста экоактивистов оставалась открытой и под контролем российских миротворцев. Ереван по-прежнему игнорирует факты и представляет ситуацию как блокаду. По словам Пашиняна, ситуация дает армянскому руководству "исключительное время для размышлений".

В то же время он объявил, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. "Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - сказал армянский лидер.

В завершение речи он вновь озвучил армянскую оценку территории Армении – 29,8 тыс кв км и сообщил, что страна в данный момент находится "в библейском исходе" и "идет по пустыне". Как отсылка к событиям Ветхого Завета связана с реальностью, Никол Пашинян не уточнил.