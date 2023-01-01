Ильхам Алиев: в 2022 году Азербайджан стал еще сильнее

1 янв. 10:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем поздравлении азербайджанским гражданам сообщил, что за прошедший 2022 год все стоявшие перед республикой задачи были выполнены, в результате она стала еще сильнее.

"Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости. На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном", - прежде всего обратил внимание Ильхам Алиев.

Также была значительно укреплена военная мощь Азербайджана благодаря реформам, созданию новых боевых формирований и перевооружению армии. "В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операции "Фаррух", "Возмездие" и боестолкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года завершались нашими очередными блестящими победами. В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на многих выгодных стратегических высотах", - отметил президент Азербайджана.

Важным событием стало досрочное обретение полного контроля над городом Лачин и прилегающими селами Забух и Сус, произошедшее 26 августа. "В городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы. Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли", - анонсировал азербайджанский лидер.

"В этом году уже восстановлена жизнь в селе Агалы. Первый проект реализован, и зангиланцы вернулись на родную землю. Это историческое событие, потому что менее чем через два года после войны, всего через полтора года мы уже вернули первых бывших переселенцев на родные земли, создали для них прекрасные условия. Это еще раз демонстрирует, что наше государство сильно и наша воля несгибаема. В то же время это показывает величие нашего народа. Это свидетельствует о том, что наши граждане привязаны к землям своих предков. Как говорится, родная земля притягивает. Даже молодежь, дети и школьники, никогда не видевшие те места, с большим энтузиазмом возвращались в Агалы", - рассказал он.

В целом в течение года активно выполнялась программа "Великое возвращение". "В ряде городов строительные работы уже приобрели широкий размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятся больницы, школы и жилые дома. Кроме того, уже утверждены генеральные планы более десяти сел, и я лично заложил фундамент нескольких из них. В целом, должен сказать, что подготовлены и утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. Я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время вернутся на родные земли", - сообщил азербайджанский лидер.

Параллельно ведется разминирование освобожденных территорий, причем в отсутствие точных карт минных полей, которые отказалась предоставить Армения (из-за чего к настоящему времени на минах подорвались и погибли либо получили тяжелые ранения порядка 300 граждан Азербайджана). В 2022 году был открыт международный аэропорт в Зангилане. "Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий будет сдан в эксплуатацию максимум через два года", - объявил Ильхам Алиев.

Была построена значительная часть Зангезурского коридора. "Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой", - подчеркнул президент Азербайджана.

"В освобожденных районах идут основательные работы по реставрации и реконструкции наших исторических зданий, включая мечети. Я уже озвучивал эту цифру: во время оккупации армяне полностью разрушили 65 из 67 наших мечетей. Восстановление, реконструкция этих мечетей фактически уже начались, и нуждающиеся в ремонте мечети ремонтируются. Должен также сказать, что основную роль в строительстве и ремонте наших религиозных памятников играет Фонд Гейдара Алиева. Практически все мечети восстанавливаются по линии этого фонда", - обратил внимание он.

"В этом году я совершил 30 поездок в регионы, в том числе 21 поездку на освобожденные территории. Я объявил 2022 год "Годом города Шуша". Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева", мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе. Сердечно поздравляю вас с праздником Нового года и Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам крепкого здоровья и успехов. С праздником вас!", - заключил Ильхам Алиев.