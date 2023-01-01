Экоактивисты встретили 2023 год на Лачинской дороге

1 янв. 10:00

Азербайджанские экоактивисты, 21-й день требующие допуска экспертов Минэкологии, Минэкономики и AzerGold к золоторудному и медно-молибденовому месторождениям в зоне временного размещения российских миротворцев, встретили 2023 год на Лачинской дороге.

Таким образом, акция протеста не была прекращена даже в связи с международным праздником. Накануне вечером азербайджанские музыканты специально приехали к месту проведения акции, чтобы провести для экоактивистов праздничный концерт.

В течение новогодней ночи никаких инцидентов не произошло. Лачинская дорога остается открытой для гуманитарных перевозок, движение на ней контролируют российские миротворцы, экоактивисты не препятствуют проезду машин.

Бесперебойная акция протеста против разграбления природных ресурсов Азербайджана и незаконного проезда по Лачинской дороге грузовиков с ворованной рудой и машин с оружием и армянскими военными продолжается.