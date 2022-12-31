Совбез ООН не принял заявление по Лачинской дороге из-за Франции

31 дек. 22:31

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своем telegram-канале сообщил, что Совет Безопасности ООН на недавнем заседании не смог принять заявление по ситуации на Лачинской дороге из-за Франции.

Полянский пояснил, что Франция, готовившая заявление, занималась "нечистоплотными действиями", из-за чего документ и не был принят.

Таким образом он ответил на упреки в том, что якобы именно Россия заблокировала заявление СБ ООН по Лачинской дороге.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия стремилась к конструктивной работе по выработке заявления.