Совбез ООН не принял заявление по Лачинской дороге из-за Франции

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своем telegram-канале сообщил, что Совет Безопасности ООН на недавнем заседании не смог принять заявление по ситуации на Лачинской дороге из-за Франции.
Полянский пояснил, что Франция, готовившая заявление, занималась "нечистоплотными действиями", из-за чего документ и не был принят.
Таким образом он ответил на упреки в том, что якобы именно Россия заблокировала заявление СБ ООН по Лачинской дороге.
Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия стремилась к конструктивной работе по выработке заявления.