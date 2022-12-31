Музыканты устроили новогодний концерт для экоактивистов на Лачинской дороге

31 дек. 21:58

Азербайджанские музыканты в новогоднюю ночь организовали специальный концерт для экоактивистов, 20-й день продолжающих на Лачинской дороге бесперебойную акцию протеста против разграбления природных ресурсов Азербайджана.

Экоактивисты проводят сегодня акцию протеста в особой, праздничной обстановке в честь Нового года и встречают 2023-й год в позитивном настроении.

Незадолго до начала концерта по Лачинской дороге проехала машина российских миротворцев, что еще раз свидетельствует о том, что Лачинский коридор не заблокирован азербайджанскими экоактивистами и действует под контролем российских миротворцев.