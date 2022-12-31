Пробка между Краснодарским краем и Крымом исчезла перед новогодней ночью

31 дек. 21:43

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, пробка на въезд в Крым по Крымскому мосту, которая накануне достигла 5 км, исчезла.

"Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет", - сказано в telegram-канале оперштаба.

Напомним, днем 30 декабря оперштаб отмечал, что в пробке стоит порядка 1,2 тыс машин, к вечеру пятницы длина очереди на досмотр выросла до 5 км, а сегодня днем сократилась до 3 км.

Со стороны Крыма пробки на въезд в Краснодарский край по Крымскому мосту не было, имела место лишь очередь из грузовиков для паромной переправы, которая также ликвидирована.