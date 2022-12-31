Россия продлила внутреннее эмбарго на рис

31 дек. 21:28

В соответствии с постановлением председателя правительства России Михаила Мишустина, запрет на экспорт российского риса и рисовой крупы продлен до 30 июня 2023 года.

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", - сказано в правительственном постановлении.

Напомним, что рис, рисовую крупу, а также кормовые аминокислоты правительство запретило вывозить из России с 30 июня этого года по сегодняшний день в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутренних цен.

Из внутреннего эмбарго есть исключение для стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.