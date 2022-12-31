Россия установила ценовой потолок для газа Wintershall Dea и OMV

31 дек. 21:14

Сегодня было опубликовано распоряжение правительства России, согласно которому "Газпром" не будет закупать газ и услуги совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea вышел определенного ценового потолка.

Газ ачимовских залежей Уренгойского месторождения будет приобретаться "Газпромом" у Wintershall Dea не дороже 2550 рублей за 1 тыс кубометров, а газовый конденсат – не дороже 16370 рублей за 1 т.

На Южно-Русском месторождении расчеты несколько иные: добытый на нем газ "Газпром" будет покупать не дороже 2390 рублей за 1 тыс кубометров до входа в магистральный газопровод и не дороже 5464 рублей после входа в него.

Ценовой потолок будет действовать до 1 октября 2023 года.