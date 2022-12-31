В Грузии за год появилось 120 тыс га национальных парков

31 дек. 20:58

В 2022 году в Грузии появилось несколько новых охраняемых территорий общей площадью 120 тыс га, сообщил глава Минприроды Отар Шамугия.

По словам министра, на сегодня охраняемые территории занимают 13% всей площади страны, власти работают над увеличением этого показателя.

"Мы работаем в направлении Гурия и Самегрело-Земо Сванети. Безусловно, важно создать на территориях соответствующую инфраструктуру экотуризма", - цитирует Шамугия Sputnik Грузия.

Он добавил, что идет работа и над увеличением потока посетителей на охраняемые территории, достигнуты хорошие результаты.

"В этом году у нас уже было более 880 тыс посетителей, что намного больше, чем в прошлом году. Я думаю, что 2023 год будет еще более активным в этом плане", - указал министр.