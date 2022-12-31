Шавкат Мирзиеев подарил новогодние подарки сиротам Каракалпакстана

31 дек. 20:43

Сегодня в Нукусе, в Каракалпакском государственном музыкальном театре, состоялся новогодний детский праздник "Президентская елка", на котором присутствовали сироты.

636 детей, чьи родители погибли ради защиты Узбекистана и дети из социально незащищенных слоев населения получили специальные подарки президента Шавката Мирзиеева.

Как пишет Национальное информационное агентство Узбекистана, каждый такой подарок включал в себя новогоднее поздравление президента, сладости, учебники, электронную книгу, термос и шахматы.