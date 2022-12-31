Пашинян соболезновал папе Франциску

31 дек. 20:28

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сегодня соболезнования папе римскому Франциску в связи с уходом из жизни папы римского на покое Бенедикта XVI.

"Ваше святейшество, со скорбью узнал о кончине понтифика Бенедикта XVI. От имени армянского народа и правительства Армении примите, пожалуйста, наши глубочайшие соболезнования и слова поддержки", - сказано в послании Никола Пашиняна.

Армянский премьер сообщил, что для Армении Бенедикт XVI был "непреклонным сторонником диалога и принципиальности". Также Никол Пашинян сообщил о своем уважении к папе римскому Франциску.