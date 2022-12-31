Патриарх Кирилл: молимся о том, чтобы в грядущем году пришел мир

31 дек. 20:14

Патриарх Кирилл, обращаясь к верующим, собравшимся в храме Христа Спасителя на новогодний молебен, сказал, что будет вместе с ними молиться в эту ночь о наступлении мира.

"Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами, чтобы прекратились разделения и расколы в церкви православной", - объявил предстоятель Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что хотел бы, чтобы Бог "укрепил и умудрил" президента России, государство и воинство, подарил Русской Православной Церкви силы "стоять на духовной страже, вести народ ко спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке, дабы все напасти и скорби обходили стороной наш народ и нашу страну".

Также на новогоднем молебне верующие молились о единстве церкви.