В Карачаево-Черкесии наступает Год развития промышленности

31 дек. 19:58

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил на своем telegram-канале, что 2023 год в республике будет Годом развития промышленности. Власти КЧР сфокусируются на создании новых рабочих мест.

"Главная задача, которую я ставлю перед собой и органами государственной власти на будущий год, - это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, развитие реального сектора экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. В связи с этим следующий год я объявляю Годом развития промышленности", - объявил Рашид Темрезов.

Он пообещал, что внимание будет уделено всем отраслям экономики Карачаево-Черкесии. "Не останется без внимания ни одна отрасль – здравоохранение, образование, строительство, газификация республики, дорожное хозяйство. Продолжим работу по созданию условий для самореализации наших детей, молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья", - заключил глава Карачаево-Черкесии.