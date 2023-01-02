Зачем коммунальные службы собирают данные о привычках клиентов

Цифровизация энергетической отрасли произвела революцию в подходе коммунальных служб к управлению электросетями и их взаимодействии с потребителями. Ближний Восток, в частности, страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) претерпевает масштабную цифровую трансформацию, первым шагом которой стала стремительная установка умных счетчиков, пишет Forbes.

Саудовская Аравия установила 10 млн интеллектуальных счетчиков менее чем за полтора года, Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая - более 2 млн умных счетчиков воды и электроэнергии, а Кувейт - 102 тысячи умных счетчиков. Катарская корпорация General Electricity and Water Corporation в прошлом году заменила более чем 200 тысяч обычных счетчиков электроэнергии умными, а Оман планирует установить 1,2 млн умных счетчиков в ближайшие пять лет. В начале 2021 года в Бахрейне была завершена установка более 400 тысяч умных счетчиков электроэнергии и воды, причем этот список можно продолжить. Страны ССАГПЗ планируют использовать данные умных счетчиков с максимальной эффективностью, выходя за рамки стандартных измерений и выставления счетов. В свете быстрого развития рынка электромобилей эти данные будут особенно полезны, например, для управления сетью электроснабжения и повышения энергоэффективности.

Единый источник достоверной информации

Самый важный навык, которым могут поделиться коммунальные службы США, - использование данных умных счетчиков для получения "единого источника достоверной информации" о своих клиентах. В то время как по общим данным традиционно отслеживалось потребление в широком масштабе, данные умных счетчиков - в сочетании с аналитикой данных - сужают информацию о потреблении до отдельных домохозяйств, классифицируя использование по конкретным устройствам. Затем создаются подробные профили клиентов.

С помощью этих профилей ближневосточные энергетические компании могут управлять стратегиями сбора информации о клиентах, такими как содействие ввода новых программ и услуг, а также внедрение программной аналитики для предоставления количественных данных для нескольких бизнес-подразделений коммунальных служб. В частности, единый источник достоверной информации помогает предоставлять коммунальным службам информацию по трем ключевым областям, ориентированных на потребителя.

1. Энергоэффективность

Знание - сила. Чем больше у коммунальных служб информации об уникальных привычках клиента, касающихся энергопотребления, тем лучше они могут влиять на клиента, чтобы он принимал более разумные и эффективные решения в области энергопотребления. Информирование потребителей о том, сколько энергии они использовали для кондиционирования воздуха в прошлом месяце и как это повлияло на счета за электричество, может мотивировать пользователей регулировать температуру термостата, например, во время сна или когда они выходят из дома. Данные умных счетчиков также можно использовать для выявления таких недостатков в домохозяйстве, как плохо работающая стиральная машина или утечка в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, с помощью чего коммунальные службы могут оповестить о доступных скидках на замену устройств.

2. Участие в программах

Вместо того, чтобы поддаваться традиционной (и часто неэффективной) тактике массового маркетинга, коммунальные службы могут лучше выявлять целевых клиентов на основе характеристик их профилей. Выявляя тех, кто более остальных склонен к выбору определенной услуги, продукта или программы, коммунальные службы могут учитывать интересы конкретного сегмента людей. Например, знание того, в каких домах есть электромобили, позволяет маркетологам в сфере коммунальных услуг отправлять персонализированные сообщения только тем, кто может быть в этом заинтересован. Это не только экономит деньги коммунальным предприятиям, но и способствует успешному найму сотрудников в программу.

3. Управление электросетями

Этот единый источник достоверной информации также поможет энергокомпаниям на Ближнем Востоке добиться большей ценности с точки зрения управления электросетью. Отображение потоков энергии - от подстанции к фидеру и трансформатору - является наиболее важным аспектом управления спросом на электроэнергию, особенно когда нагрузки растут с увеличением количества электромобилей на дорогах.

Аналитика данных умных счетчиков

Всем энергоснабжающим предприятиям нужно понимать, что данные умных счетчиков сами по себе не приравниваются к общедоступной информации. Вместо этого эти данные необходимо сочетать со сложной аналитикой данных. Данные о передвижениях энергии по сети - только половина дела. Однако машинное обучение и искусственный интеллект могут десятикратно расширить эти данные, извлекая алгоритмы, которые затем можно использовать для более точного прогнозирования, управления и стимулирования поведения потребителей. Теперь измерения, прогнозирование и планирование распределения электроэнергии в режиме реального времени уступают место еще более оптимизированной электросети, позволяя поставщикам энергии уделять больше времени тому, что действительно важно: надежному обеспечению потребителей энергией и соответствующими услугами. В конечном счете, эта система представляет собой уникальный взгляд на обе стороны процесса - электросеть и потребителей.

Универсальность искусственного интеллекта

В то время как цифровизация энергетической отрасли идет полным ходом, важную роль в достижении глобального прогресса играет трансграничный обмен информацией между коммунальными службами.