Мишустин подписал Стратегию действий в интересах женщин

31 дек. 19:44

Национальная стратегия действий в интересах российских женщин была утверждена сегодня председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Государственная программа рассчитана на 2023-2030 годы.

Стратегия позиционируется как основополагающий документом, определяющий основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период". Она направлена на консолидацию усилий всех уровней государственной власти в России, бизнес-сообщества, НКО и граждан для "обеспечения принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации".

Стратегия будет исполняться в два этапа: 2023-2026 годы и 2027-2030 годы.

Согласно документу, результатами исполнения Стратегии должны стать: повышение продолжительности жизни женщин; снижение материнской смертности; снижение дифференциации зарплат мужчин и женщин; увеличение доли женщин в руководстве предприятий, бизнеса и госсектора; снижение числа преступлений против женщин.