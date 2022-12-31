Лачинская дорога остается открытой для гуманитарных грузов

31 дек. 19:27

Вот уже 20-й день на Лачинской дороге проходит акция протеста экоактивистов против незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев. Акция мирная, ее участники не препятствуют движению машин по Лачинской дороге.

Лачинская дорога в настоящее время закрыта российскими миротворцами для всех перевозок, кроме гуманитарных грузов. Так, сегодня из Лачина в сторону Ханкенди проехали два автомобиля снабжения и легковой автомобиль российских миротворцев, передает Report.

Экоактивисты продолжают требовать допуска экспертов Минэкологии и Минэкономики Азербайджана, а также AzerGold к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли для мониторинга их состояния после возобновления на них нелегальной добычи руды. Напомним, разграбление азербайджанских природных ресурсов возобновилось этой осенью незаконно проникшим в Карабах беглым миллиардером Рубеном Варданяном. Баку настаивает на депортации Варданяна в Армению.