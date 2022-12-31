Под Анапой произошло землетрясение

31 дек. 19:13

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, утром у побережья Кубани, неподалеку от Анапы и Новороссийска, произошло землетрясение.

"По информации, полученной от специалиста геофизической службы станции города Анапы, в 08:00 мск 31 декабря произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 35 км от поселка Сукко", - рассказали кубанские спасатели.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км. Его магнитуда составила 3,5, в результате оно ощущалось в Анапе, в центре Новороссийска и в станице Раевская.

Жертв и разрушений в результате землетрясения не было.