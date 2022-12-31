Сочи поставил столетний рекорд по туризму

31 дек. 18:59

Как сообщили сегодня в городской администрации Сочи, в 2022 году город поставил рекорд столетнего масштаба по туризму – на сочинских курортах за год отдохнуло 7,2 млн туристов.

"Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе", - подчеркнул в связи с этим глава Сочи Алексей Копайгородский.

В администрации Сочи отметили, что в этом году 26% отдыхающих прибыли в Сочи из Москвы и Подмосковья, еще 13% - жители Краснодарского края. 6-7% отдыхавших в Сочи были из Ростовской области и Санкт-Петербурга, каждый 50-й турист в городе был из Самарской, Свердловской, Челябинской области и Ставропольского края.

Алексей Копайгородский заявил, что в 2023 году Сочи поставит новый рекорд по туристическому потоку и поднимет уровень обслуживания.