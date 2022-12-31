В аэропорт Махачкалы прибыл 2,5-миллионный пассажир

31 дек. 18:29

В этом году число пассажиров Международного аэропорта Махачкалы впервые превысило 2,5 млн человек. По этому случаю руководство аэропорта наградило почетным званием Джамилю Алиеву, ставшую 2,5-миллионным пассажиром 2022 года.

"Спасибо огромное за такой сюрприз! Благодарю руководство аэропорта и поздравляю всех с наступающим! Это было очень приятно и неожиданно!", - приводит слова Джамили Алиевой РИА Дагестан.

О том, что она стала юбилейным пассажиром 2022 года, Джамиля Алиева узнала во время регистрации на рейс в Москву. Ее поздравил гендиректор аэропорта Саид Рамазаном, также подарив пассажирке памятные сувениры и планшет.

Присутствовавший при этом глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов напомнил, что аэропорт Махачкалы второй год подряд ставит рекорды по пассажиропотоку (в 2021 году воздушная гавань столицы Дагестана впервые приняла более 2 млн человек).

"Аэропорт максимально эффективно выполняет свою работу. Планы по улучшению инфраструктуры, среди которых новый терминал для внутренних линий и расширение взлетно-посадочной полосы, нас очень радуют", - сказал Мерданов.