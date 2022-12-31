Грузия нарастила ВВП на 9,3%

31 дек. 18:14

Как сообщили сегодня в грузинской службе статистики "Сакстат", в ноябре этого года реальный рост ВВП к ноябрю 2021 года составил 9,3%. При этом средний рост ВВП Грузии с января по ноябрь равен 10%.

В службе статистики пояснили, что Грузия продолжает восстанавливаться после резкого спада экономики в пандемическом 2020 году, когда ВВП упал сразу на 6,8%. В этом году росли как экспорт, так и импорт, денежные переводы и оборот предприятий.

"Сакстат" подчеркивает, что в январе-ноябре этого года и экспорт грузинских товаров, и импорт в республику увеличились на 32%. В ноябре 2022 года в Грузии зарегистрировались порядка 7200 новых предприятий.

В особенности в ноябре росли строительство, транспорт, финансовые и страховые услуги, горнодобывающая промышленность, розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.