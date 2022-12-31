Казахстан встретит Новый год сильной метелью

31 дек. 17:58

Как сообщили в Казгидромете, Казахстан встретит 2023 год сильной метелью из-за атмосферных фронтов и задержавшегося циклона. Обильный снегопад ожидается по всей стране, на западе и юге, особенно в горах, возможен дождь.

Штормовые предупреждения объявлены в Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В Астане днем 1 января будет до -10 с метелью, в Алматы – до -2 с переменной облачностью и туманом. Только в Шымкенте будет без осадков и около нуля.