Главы МИД Азербайджана и Ирана созвонились под Новый год

31 дек. 17:29

Сегодня вечером прошли телефонные переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахийана.

Как сообщили в МИД АР, переговоры были посвящены двухсторонней тематике, и прежде всего совместным проектам двух стран в экономике и транспортной сфере.

Абдоллахийан сообщил о намерении Тегерана заменить сопредседателя Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджаном и Ираном.

Также министры говорили о послевоенных процессах на Южном Кавказе и положении дел на макрорегиональном уровне.