В 2022 году в Карабахе и Восточном Зангезуре было найдено 13 тыс мин

31 дек. 16:44

Национальное агентство Азербайджана по разминированию ANAMA подвело сегодня итоги работы в 2022 году на освобожденных азербайджанских землях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

В течение года от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 41915,77 га азербайджанских территорий. На этих землях были найдены, извлечены и обезврежены 8780 противопехотных мин, 4133 противотанковые мины, а также 14950 неразорвавшихся боеприпасов.

Только в декабре от мин и боеприпасов ANAMA очистила 2263,07 га территорий, обезвредив 146 противопехотных мин, 405 противотанковых мин и 1370 неразорвавшихся боеприпасов.