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Иран проводит новогодние военные учения

Иран проводит новогодние военные учения

На юге Ирана проходят масштабные военные учения Zolfaqar 1401. Армия ИРИ отрабатывает обнаружение, перехват и ликвидацию воздушных целей, участвуют силы ПВО.

Основной этап, как пишут иранские СМИ, проводится в Ормузском проливе и на берегах Индийского океана, где военные тренируются отражать атаки беспилотников.

Следующий этап был посвящен полетам вертолетов ВДВ в сложных погодных условиях и атакам беспилотниками наземных объектов.

Также десантники ВМФ потренировались высаживаться на побережье с катеров, штурмовых кораблей, подлодок и фрегатов, в том числе на танках и БМП.

Согласно сведениям Минобороны Ирана, учения призваны улучшить проведение и управление операциями, где участвуют разные роды и виды войск.

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