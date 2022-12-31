Лавров и Чавушоглу созвонились под Новый год из-за Сирии

31 дек. 16:14

Как сообщили сегодня в МИД России, министр Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить взаимодействие двух стран в рамках урегулирования ситуации в Сирии.

"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - сказано на сайте МИД РФ.

Напомним, что три дня назад в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры Россия-Турция-Сирия на уровне министров обороны. Руководители оборонных ведомств трех стран обсуждали совместную работу по борьбе с экстремистскими организациями в Сирии и проблему беженцев.