Новый министр иностранных дел Узбекистана созвонился с главой МИД Азербайджана

31 дек. 15:52

В субботу, 31 декабря, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Бахтияром Саидовым. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.

В ходе разговора Байрамов поздравил Саидова с назначением и пожелал ему успехов.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию многогранного сотрудничества между двумя Баку и Ташкентом, основанного на общих интересах и ценностях.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества.