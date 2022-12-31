Новый министр иностранных дел Узбекистана созвонился с главой МИД Азербайджана

В субботу, 31 декабря, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Бахтияром Саидовым. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.
В ходе разговора Байрамов поздравил Саидова с назначением и пожелал ему успехов.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию многогранного сотрудничества между двумя Баку и Ташкентом, основанного на общих интересах и ценностях.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества.