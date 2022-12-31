Единую систему оплаты проезда введут в общественном транспорте в Ереване

31 дек. 15:30

Единая система оплаты проезда в транспорте будет действовать в Ереване в будущем году, рассказал вице-мэр столицы Тигран Авинян на пресс-конференции.

"На прошлой неделе был объявлен победитель конкурса, после заключения контракта с компанией и ряда процедур единая система будет внедрена и начнет работать", - цитирует его "Sputnik Армения".

Вице-мэр пообещал, что в течение двух лет транспортная реформа будет выполнена на 90%, и выразил уверенность, что жители будут довольны.

Напомним, реформа подразумевает обновление автобусного парка, внедрение единой системы оплаты и создание отдельных полос для общественного транспорта.