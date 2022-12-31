Председатель КНР сообщил о новых возможностях для развития отношений с Россией

31 дек. 14:58

В 2023 году отношения Китая и России ждут новые возможности для развития. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В 2023 году КНР в полной мере реализует дух ХХ съезда Коммунистической партии Китая, и китайско-российские отношения ожидают новые возможности для развития", - сказано в телеграмме.

Си Цзиньпин также отметил, что готов поддерживать тесные контакты с лидером России и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо китайского и российского народов двух стран, передает РИА Новости.

Кроме того, председатель КНР акцентировал внимание на том, что 2022 год был необычным, однако на фоне ускоренного развития международной ситуации и продолжающегося распространения коронавируса COVID-19 в мире отношения Пекина и Москвы все время демонстрировали здоровую динамику развития. "Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - поведал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай и Россия официально объявили о проведение годов спортивных обменов между странами что "еще больше укрепило взаимопонимание и традиционную дружбу между китайским и российским народами".