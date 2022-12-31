Московские аэропорты работают в штатном режиме

31 дек. 14:41

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах каждого аэропорта.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в трех московских аэропортах задержано или отменено свыше 100 рейсов.

В пресс-службе "Шереметьево" отметили, что работа ведется в штатном режиме, отмены рейсов авиакомпаниями являются плановыми и заблаговременными.

О штатной работе заявили также в аэропорту "Домодедово". "Видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет", - поведали в пресс-службе.

В свою очередь, во "Внуково" рассказали, что службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что обслуживание воздушных судов и пассажиров проводится в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, передает ТАСС.