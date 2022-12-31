В России диагностировали 5527 случаев заражения COVID-19

31 дек. 14:22

За последние 24 часа в России выявили 5527 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 7515 человек, умерли – 58. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 798 509. Справились с болезнью 21 207 802 жителя страны, скончались – 393 712.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1283, Санкт-Петербурге – 708, Республика Башкортостан – 349, Московская область – 199, Пермский край – 199, Самарская область – 193, Удмуртская Республика – 170, Иркутская область – 142, Свердловская область – 138, Чувашская Республика – 96.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 69 жителей региона. В Дагестане выявили 18 случаев заражения, в Чечне – 10, в Северной Осетии – 7, в Ингушетии – 5, в Кабардино-Балкарии – 3, Карачаево-Черкесии – 1,

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 660 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.