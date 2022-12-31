Гитарист группы Queen получил рыцарский титул

31 дек. 13:54

Один из основателей и гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй был удостоен титула рыцаря-бакалавра за достижения в музыке и благотворительность. Это следует их списка лауреатов госнаград, опубликованного на сайте правительства Великобритании.

Музыкант отметил, что счастлив получить рыцарский титул. "Думаю, что так я это и расцениваю - творить добро в мире и делать это еще лучше, чем раньше", - цитирует его ТАСС.

В 2010 году Брайан Мэй стал соучредителем организации по защите животных Save Me. В списке заслуг артиста также упоминается его деятельность в качестве астрофизика.

Данный список лауреатов госнаград стал первым после восхождения короля Карла III на британский престол. В него попали более 1,1 тыс человек.